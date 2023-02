Primarie Pd, i sostenitori di Elly Schlein: "Un’opportunità vera di cambiamento"

Il Comitato “Parte da Noi per Elly Schlein” del territorio forlivese lancia un ultimo invito al voto alle primarie di domenica 26 febbraio. “Se cambia il Pd, cambia anche l’Italia e per farlo serve che alle primarie ci sia un’ampia partecipazione”, affermano i coordinatori Maria Teresa Vaccari, Enzo Valbonesi, Moreno Zoli e Gessica Allegni, che fa parte del coordinamento regionale. Allegni, Vaccari e Zoli sono anche candidati nel collegio di Forlí-Cesena-Rimini per l’assemblea nazionale.

"La candidatura di Elly Schlein è un’opportunità di cambiamento – proseguono - la sua sola presenza ha portato tante e tanti a rifare la tessera o a farla per la prima volta, ha rimesso la politica al centro del dibattito di un partito logorato dalle lotte tra correnti, ha consentito che l'asse si spostasse a sinistra e si tornasse a discutere di lavoro, ambiente, diseguaglianze col coraggio di assumere posizioni chiare e di fare i conti con gli errori del passato".

"Elly ha la credibilità che le deriva dall’essere sempre stata nelle piazze dei diritti, dei sindacati, della lotta al cambiamento climatico, di avere detto da subito no al Jobs Act, di avere saputo mettere in campo una proposta ecologista e femminista, consapevole di quanto giustizia sociale e climatica siano inscindibili - proseguono Vaccari, Valbonesi, Zoli e Allegni -. Ha costruito un percorso collettivo, senza circondarsi solo di eletti e amministratori, perché al PD serve una visione che non si fermi alla logica governista che ci ha visti fin qui schiacciati in governi di larghe intese”.

“Insieme ad Elly possiamo costruire una comunità, plurale, dove le classi dirigenti non si scelgono in base alla fedeltà ma alle competenze. È giunto il momento di una leadership femminile, capace di coraggio, identità e sguardo rivolto al futuro” concludono. Si vota domenica dalle 8 alle 20, si può trovare il proprio seggio su https://trovaseggio.primariepd2023.it/ e sul sito www.pdforli.org