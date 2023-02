Primarie Pd, Valbonesi: "E' il momento del riscatto anche in vista delle prossime elezioni amministrative"

“E’ il momento di ritrovare il nostro spirito per tornare a essere un partito radicato tra la gente. Una spinta che deve investire anche il contesto locale che, dal 2019, ci vede in difficoltà in un territorio che è diventato contendibile. In questi anni abbiamo governato anche oltre i risultati elettorali e questo ha sfumato la nostra identità. Queste primarie sono l’occasione per prepararci al meglio al prossimo biennio e alla imminente tornata amministrativa del 2024. E’ il momento del riscatto”.

Mancano pochi giorni alle primarie del Partito Democratico, fissate per il 26 febbraio, che porteranno all’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale. Ed è il segretario territoriale del partito, Daniele Valbonesi, a fare il punto sui risultati del voto espresso dal comprensorio forlivese dopo le votazioni nei circoli, ma anche su un congresso che Valbonesi definisce “rifondativo, che arriva a quindici anni dalla nascita del Pd e che assume un significato che va oltre i risultati elettorali ed è legato soprattutto alla partecipazione degli elettori nella scelta del segretario e del gruppo dirigente chiamato a guidare il partito nei prossimi quattro anni”.

I risultati delle votazioni degli iscritti della Federazione forlivese - in totale 609 - hanno decretato il 55,87% di preferenze a favore del governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il 30,58% per Elly Schlein, l’8,76% per Gianni Cuperlo e il 4,79% per Paola De Micheli, sostanzialmente in linea con il dato nazionale che si attesta rispettivamente al 52,87% per Bonaccini, al 34,88% per la Schlein, al 7,96% per Cuperlo e al 4,29% per la De Micheli.

Domenica prossima tutti i cittadini potranno votare, dalle 8 alle 20, nei 37 seggi presenti sul territorio - 19 a Forlì e 18 nei Comuni del comprensorio - presentando un documento di identità valido, versando almeno 2 euro e dichiarandosi elettori del Partito Democratico.

Possono votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 ai 18 anni i lavoratori e gli studenti fuori sede: queste categorie di votanti dovranno però pre-registrarsi entro il 24 febbraio all’indirizzo https://primariepd2023.it. Non fa previsioni, Valbonesi. "Da segretario - dice - mi sono impegnato a promuovere la massima partecipazione, il risultato lo decidono gli elettori”.