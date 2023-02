Primarie per il nuovo Pd, l’appello di Valbonesi: "Date il vostro prezioso contributo"

"Domenica ci aspetta un appuntamento fondamentale per il futuro del nuovo Partito Democratico, le primarie per il rinnovo degli organismi dirigenti". Esordisce così l'appello al volto del segretario del Partito democratico forlivese, Daniele Valbonesi. "Le primarie sono un grandissimo strumento di partecipazione, che da sempre ci contraddistingue, dando la possibilità a tutti coloro che condividono i valori del Partito Democratico di scegliere la futura linea politica e i nuovi dirigenti - afferma Valbonesi -. Per questo invito tutti i nostri elettori e simpatizzanti a partecipare al voto, dando il loro prezioso contributo. Ci tengo sempre a ringraziare i tantissimi volontari che stanno lavorando per rendere possibile la complessa organizzazione delle Primarie”.

Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 e possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro. Possono votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede, per queste ultime categorie era necessario pre-registrarsi entro le 12 del 24 febbraio sulla piattaforma https://primariepd2023.it/. Il voto online è riservato a persone i cui motivi di salute o residenza all’estero o in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, che si siano registrate online entro il 18 febbraio. Per trovare il proprio seggio tra i 37 allestiti sul territorio, basta verificare la corrispondenza della propria sezione elettorale. Per qualsiasi informazione si può consultare, oltre al sito nazionale, anche il sito www.pdforli.org o chiamare la Federazione del Pd forlivese domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, allo 0543 33719.

I seggi aperti