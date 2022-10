Primo giorno alla Camera per Rosaria Tassinari: "Le emozioni vanno trasformate in leggi"

Mercoledì il primo ingresso al palazzo di Montecitorio per l'accreditamento. Giovedì l'inizio della 19esima legislatura e la votazione del nuovo presidente della Camera dei Deputati. Primo giorno in Parlamento per la neo deputata Rosaria Tassinari. "Entrando alla Camera il primo giorno della nuova legislatura, un fiume di emozioni si è sciolto dentro di me", confessa, raccontando le prime impressioni. Poi spiega: "Sono emozioni personali, ma anche emozioni che riassumono un groviglio di speranze e di futuro che si aspettano da me i cittadini che mi hanno votato e anche tutti gli italiani che credono ancora nella politica e nel bene comune che tutti possiamo fare, anche se i tempi sono difficili e complicati".

La neo deputata confessa un particolare: "Mi sono detta "Rosaria, queste emozioni di aspettative, di speranze e di futuro le devi trasformare in leggi, norme e aiuti per il bene comune, con il tuo impegno di ogni giorno”. E fra i tanti impegni Tassinari ne indica uno: “Affrontare subito e con ogni mezzo la crisi energetica perché famiglie e imprese mantengano unito il tessuto economico, sociale e occupazionale. Una famiglia in crisi scoppia, una fabbrica che chiude non riapre e l’Italia si fa male”.

La prima seduta di Camera e Senato è stata convocata giovedì mattina alle 10 e alle 10,30, ma già da lunedì i parlamentari, in particolare quelli al debutto, sono entrati nei 'Palazzi del potere' per le incombenze burocratiche. Nei due rami del Parlamento c'è una novità, negli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama siedono 345 deputati e senatori in meno, in conseguenza della riforma costituzionale che ha tagliato il numero degli onorevoli: ridotti da 630 a 400 alla Camera, e da 315 a 200 a Palazzo Madama. Una giornata importante in cui non sono mancate le polemiche e i casi politici in attesa della formazione del nuovo esecutivo.