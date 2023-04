Primo maggio, da Rifondazione distribuzione dei garofani in piazza Saffi

Lunedì del 1° maggio 2023 la federazione di Forlì del Partito Comunista della Rifondazione Comunista organizza la tradizionale distribuzione dei garofani in piazza Saffi (angolo con corso della Repubblica) dalle ore 9,30 in caso di maltempo sarà aperta la Federazione in via Locchi 22 come sarà aperta alle 9,30 domenica 30 aprile per incontro con iscritti e simpatizzanti sulle questioni del lavoro per rilanciare iniziative che portino le esigenze dei lavoratori.