Primo Maggio, il Circolo Pd Forese e l'antica tradizione: garofani rossi nelle case dei cittadini

Il Circolo Pd Forese in occasione della festività del Primo Maggio, per mostrare vicinanza ai cittadini e lavoratori dei quartieri Barisano, Poggio, San Giorgio, Malmissole, Villafranca, San Martino in Vilafranca, San Tomè e Roncadello, saranno omaggiati, con tutte le necessarie precauzioni dovute dall'attuale emergenza Covid, come ai vecchi tempi, del garofano, simbolo proprio dei lavoratori. "La consegna avverrà fuori dalla porta di casa", viene specificato dalla segretaria del Circolo Pd Forese, Sara Conficconi.

"Vogliamo restituire il colore di una tradizione che rischia di essere dimenticata e vogliamo farlo in un periodo particolare e particolarmente difficile come quello in cui stiamo vivendo - prosegue Conficconi -. Alle famiglie che ne faranno richiesta entro le 12 di venerdì prossimo contattando il numero 3496424768 verrà consegnato gratuitamente il simbolo di questa festa proprio nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 12, con l'augurio di poterla tornare a vivere quanto prima senza barriere".