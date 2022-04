Primo Maggio, le celebrazioni a Bertinoro e Santa Maria Nuova

Bertinoro si prepara ad una domenica primo maggio intensa, tra la commemorazione dei 5 martiri e il concerto di Santa Maria Nuova.



Ecco come si svolgerà la giornata:

la mattina sarà interamente dedicata alla Commemorazione, nel 78° anniversario, dell’eccidio dei 5 martiri bertinoresi, trucidati per rappresaglia dai fascisti il 1° maggio del 1944. L’appuntamento è alle ore 10:00, proprio davanti al monumento dei 5 martiri in Via Cavour. Qui verrà deposta una corona e interverranno la Sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, Gianfranco Miro Gori, presidente ANPI Provincia Forlì Cesena e Vanis Treossi per i sindacati CGIL, CISL e UIL. Le musiche della banda “Città di Bertinoro – Power Marching Band” accompagneranno l'intera celebrazione.



Nel pomeriggio, l'attenzione si sposterà a Santa Maria Nuova, nell'area verde di via De Gasperi (Pac 4), in cui andrà in scena il “Concerto del Primo Maggio”. L’appuntamento è a partire dalle 14:30 con l'open day dello sport, con le associazioni ASD Panighina, ASD G. Scirea, ACD Fratta Terme, SSD Terme Valley Sport e l'open day della musica, con le associazioni Scuola Musicale di Bertinoro e Banda “Città di Bertinoro – Power Marching Band”. Accanto alle associazioni territoriali, lo Stand della Croce Rossa Italiana del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro farà dimostrazioni di manovre salvavita e intratterrà i più piccoli con truccabimbi e palloncini.



Alle 15:00 sarà il momento dello spettacolo, con le esibizioni delle band giovanili “Massimiliano Biondi Trio” e il quartetto “Rey Jacks”. A concludere la giornata, sarà la band ArteNovecento con il suo celebre Tributo a De André. Prima della chiusura sono previsti interventi del Sindaco e dei sindacati.

“Sarà un primo maggio di riflessione e al tempo stesso di socialità. Teniamo a dare valore alla solennità della mattinata, dedicata alla commemorazione di una ferita non rimarginabile per la comunità bertinorese, che a pochi giorni dal 25 aprile ci ricorda l’importanza di difendere e non negoziare mai i valori e principi costituzionali nati dalla lotta di Resistenza e l’importanza di rinnovare, in particolare in tempi di guerra, l’impegno per la pace e la democrazia. Volevamo però dedicare alla Festa dei lavoratori un momento particolare, capace di parlare ai più giovani, dove coinvolgere tutto il mondo associativo locale, che ringrazio per la grande collaborazione. Da qui l’idea del concerto, che si svolgerà per la prima volta nella frazione di Santa Maria nuova. Ci auguriamo una grande partecipazione” dichiara Allegni.