Primo via libera all'abolizione del numero chiuso per la facoltà di Medicina, Bentivogli (Lega): "Bene così"

"Bene il primo via libera all’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. Ho sempre creduto che aprire l’accesso a tutti i richiedenti sia un passo importante per risolvere il problema della forte carenza di personale medico che ha messo sempre più in crisi il sistema sanitario regionale". E' intervenuto così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli. "A mio avviso si tratta di una scelta necessaria: anche se ci vorrà qualche anno, la direzione è indubbiamente quella giusta. Eliminare il numero chiuso rappresenta un tassello fondamentale, tra gli altri, per dire addio a tutti quei disservizi che negli ultimi dieci anni hanno afflitto in modo grave la nostra sanità. Si tratta di un buon punto di partenza, che deve passare senza dubbio attraverso un lavoro e un ascolto con le università. Il numero aperto a Medicina deve essere un passo verso il miglioramento, senza il rischio che si creino problemi per la corretta formazione dei futuri professionisti. Parlando a livello locale, si tratta di un’opportunità anche per la nostra splendida città – dove da circa quattro anni è presente la facoltà di Medicina e Chirurgia – che potrà così incrementare il numero di iscritti. Così facendo aumenterà la presenza di studenti e, di conseguenza, anche l’indotto da loro prodotto" ha concluso Bentivogli.