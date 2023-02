Bartolini (Fdi) vive sulla sua pelle l'assenza di automedica: "Non ce n'erano di disponibili, abbiamo atteso quasi un'ora"

“Non auguro a nessuno quanto è successo a me, non intendo polemizzare con l'Ausl sul mio caso personale, anche perché ho trovato medici bravissimi, ma solo testimoniare i problemi della mancanza di un'automedica, vissuti recentemente nella mia famiglia. Vorrei inoltre dire che se 15 sindaci su 15 indicano un problema, il direttore generale dell'Ausl non si può fare finta di niente”: a parlare è Luca Bartolini, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.

Bartolini, che vive a Civitella, si è trovato alcuni giorni fa a vivere in prima persona l'assenza della cosiddetta 'mike 42', vale a dire l'auto con il medico rianimatore a bordo che fino alla fine dell'anno era di base a Meldola e da quest'anno è stata soppressa dall'Ausl Romagna. L'Ausl fa valere dei dati in cui emergerebbe un sottoutilizzo del medico in servizio alla 'Mike 42', rispetto al carico possibile per lo stesso turno in pronto soccorso e oppone il problema di una difficoltà sempre maggiore a reperire medici, in particolare proprio nel settore della medicina d'urgenza, con i pronto soccorso sempre più sguarniti.

La 'Mike' interviene sulle emergenze più gravi, i cosiddetti “codici rossi”, in sostegno alle ambulanze, su cui invece operano infermieri. E i tempi di intervento sono fondamentali. Bartolini ha già contestato le stime fornite dall'Ausl, che parlano di tempi di intervento in 13 minuti per raggiungere un'urgenza a Portico e 18 minuti per una a Premilcuore, facendo partire l'automedica da Forlì: “Nemmeno ingaggiando Max Verstappen ce la farebbe”, aveva protestato Bartolini.

E a constatarlo è stato, per sua sventura, lo stesso Bartolini, per un caso che ha riguardato la moglie e che per fortuna è finito bene (proprio oggi la signora è tornata regolarmente al lavoro). La moglie di Bartolini intorno alle 14 di alcuni giorni fa ha avuto rantoli e una crisi respiratoria in casa, per un problema a quanto pare connesso all'influenza che sta girando. “D'istinto, nell'angoscia di quei momenti, mi è venuto di prendere la macchina e portarla di corsa con l'auto al punto di primo soccorso al Nefetti di Santa Sofia, mettendoci circa 15 minuti”, spiega.

La paziente è stata quindi presa immediatamente in carico dai medici (“il personale è stato molto capace”, commenta Bartolini). Ma il problema è sorto, appunto, quando si è reso necessario l'arrivo della 'mike' da Forlì, dal momento che il medico curante del Nefetti ha deciso per il trasporto fino al Morgagni-Pierantoni di Forlì con l'assistenza del medico dell'auto medicalizzata. “L'auto medica di Forlì era occupata, d'altra parte c'è tutta Forlì da coprire e a tal riguardo voglio specificare che l'auto medicalizzata che era di base a Meldola faceva molti servizi anche a Forlì, dove serve una seconda 'mike'. La sua soppressione è un problema anche per la città di Forlì, perché se poi l'auto viene mandata a Portico, vuol dire che la città resta scoperta per un'ora almeno”, dice Bartolini.

Che poi va avanti nel suo racconto: “Si è quindi chiesto l'intervento dell'auto medica da Bagno di Romagna, ma anche da qui non era possibile, alla fine è stata interpellata quella di Cesena, che ha base a San Cristoforo: da quando è stata chiamata è arrivata 50-55 minuti dopo”. La paziente è stata infine trasportata regolarmente all'ospedale di Forlì per una visita di otorinolaringoiatra urgente ed è stata curata dal personale sanitario dell'ospedale forlivese.

“Ma se questo fosse capitato per un'urgenza per esempio di natura cardiaca, o per uno shock anafilattico, visto che i sintomi potevano essere gli stessi, cosa sarebbe successo con quest'assenza delle automediche?”, commenta la capogruppo di Fratelli d'Italia Emanuela Bassi. “L'assenza dell'automedica di Meldola è un grave problema anche per Forlì”, interviene in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessore Marco Catalano. “Al di là del caso specifico – continua Bartolini – la mancanza di questo servizio incide sulla salute dei cittadini, per il territorio forlivese è necessario avere due automedicalizzate, altrimenti restano sguarnite le vallate. Si taglia l'auto medica di Meldola, ma si prende un nuovo dirigente per il controllo qualità spendendo 730mila euro in 5 anni. Non serve il manager per verificare che la qualità si è abbassata”.

Da Fratelli d'Italia arrivano anche controproposte, come per esempio spostare la 'mike' soppressa al punto di primo intervento dell'ospedale Nefetti di Santa Sofia, come già avviene all'ospedale di Bagno di Romagna, se la necessità è di meglio impiegare il medico in servizio sulla vettura. “Si parla di un maggior uso dell'elicottero, ma questo non decolla col cattivo tempo o di notte”, continua Bartolini.

Bartolini si scaglia infine contro l'Ausl unica, ricordando “che fin da quando ero consigliere regionale ho contrastato il progetto”. E continua: “Non è vero che 'grande è bello', l'Ausl ci è stata imposta da Bologna che tratta la Romagna come una colonia. E' diventata un ufficio ministeriale piena di dirigenti, se ci fosse stata l'Ausl di Forlì un direttore generale non si sarebbe mai permesso di non ascoltare tutti i sindaci del suo territorio. Per mettere assieme certe specialità bastava un'area vasta, tanto che qui vicino permane la minuscola Ausl di Imola e non mi pare sia così inefficiente”.

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, nel contestare la decisione sulla 'mike 42' non si è spinto però a mettere in dubbio l'intero progetto dell'Ausl unica, tanto che il centro-sinistra, nel corso dell'ultimo Consiglio provinciale, ne ha approfittato con un ordine del giorno in cui è emersa la frattura politica, dato che il documento – votato contro dai sindaci di centro-destra – confermava l'adesione “con convinzione” al progetto di Ausl unica. Sul caso politico Bartolini smorza: “Zattini fa bene a fare i conti con la realtà e sta sul problema dell'automedica; siamo consapevoli che l'Ausl unica esiste da 9 anni e non la si smantella ad un tratto, ma non la si consideri neanche un dogma. Ma noi, invece, facciamo politica e abbiamo il dovere di denunciare cosa non va. Il tema ora è che, se si vuole mantenere un'Ausl unica, è necessario che i territori vengano trattati alla pari, del taglio della 'Mike' non può farne le spese solo Forlì. Le bevute devono essere pari”.