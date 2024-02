Mercato Coperto, l'assessora Cintorino: "Incontrati gli operatori col sindaco, lavoriamo per togliere vincoli"

Lo sviluppo del Mercato coperto di Piazza delle Erbe sarà oggetto di dibattito prossimamente in Commissione. Lo annunciato l'assessora al Centro Storico Andrea Cintorino, rispondendo ad un question time in Consiglio comunale del capogruppo del Movimento 5 Stelle Eros Brunelli, che si è avvicendando nell'incarico con Gianfranco Bagnara. "Sul mercato coperto l'amministrazione comunale ha dimostrato di voler investire, anche perchè ne sono stati fatti notevoli con le risorse stanziate - ha esordito Cintorino -. E' nostro compito far lavorare gli operatori che sono già all'interno e renderlo il più attrattivo possibile, perchè si tratta di uno scorcio meraviglioso del nostro centro".

Cintorino ha ammesso che ci sono delle problematiche, che l'amministrazione comunale sta affrontando. "Abbiamo avuto la scorsa settimana un incontro con il sindaco Gian Luca Zattini e gli operatori perché ci sono alcune normative statali e regionali che vanno in contrasto con l'attività di somministrazione e mescita. I tecnici del Comune ed i dirigenti sono all'opera. Nei prossimi giorni arriverà una delibera in giunta, ma tutto l'aspetto sarà approfondito in commissione. L'obiettivo sarebbe quello di modificare la destinazione d'uso dell'area mercatale in modo che tutto gli operatori possano lavorare come esercizi pubblici presenti in centrale e levare così un vincolo".

"Per la ripartenza del centro storico è fondamentale dare al mercato ortofrutticolo la giusta importanza e connotazione in un quadro di visione generale e progettuale di tutto il centro", le parole del pentastellato Brunelli.