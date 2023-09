Processo "Auschwitzland" annullato in Cassazione, Allegni (Pd): "Non è semplice goliardia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Processo "Auschwitzland": la decisione della Cassazione di annullare la sentenza di assoluzione riformulando l’ipotesi di reato di istigazione all’odio razziale è un importante segnale contro il negazionismo e il becero tentativo di riscrivere la storia del dramma dell’Olocausto e delle persecuzioni perpetrate dal nazifascismo. Non si può sottovalutare o sminuire a semplice goliardia il fiorente mercato di simboli e gadget ispirati a uno dei periodi più bui della storia moderna, costata la vita e la libertà a milioni di persone. Per questo saremo a fianco dell’Anpi, che già si era costituita parte civile nel processo annullato. Noi siamo fieri che le nostre radici siano saldamente ancorate alla Costituzione nata dalla Resistenza per contrastare tutti i fascismi, passati e presenti, che con la violenza e il sopruso negano i diritti e la dignità delle persone.

Gessica Allegni (Candidata segreteria PD Forlì)