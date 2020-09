Processo Open Arms, Morrone: "Anche la Lega Romagna a Catania al fianco di Salvini"

"Anche noi della Lega Romagna sabato 3 ottobre saremo a Catania al fianco di Matteo Salvini insieme a tantissimi italiani onesti e perbene per manifestare contro l’uso politico della giustizia, utilizzata in questo caso per demolire l’operato del ministro dell’Interno e per delegittimare le idee di un leader di partito. Non riusciranno nel loro intento". A dirlo è il segretario del Carroccio romagnolo, Jacopo Morrone.

"La cronaca quotidiana dimostra senza ombra di dubbio che Salvini ha operato al meglio come ministro, concretizzando il mandato ricevuto dagli elettori e agendo con l’appoggio di tutto il Governo - afferma Morrone -. L’obiettivo era fermare l’assalto ai confini del Paese da parte dell’immigrazione irregolare, le organizzazioni criminali che lucrano sui viaggi e i morti in mare e Salvini c’era riuscito. La forza delle nostre idee e la nostra volontà di realizzarle per il bene di tutto il Paese non sarà certo fermata da una concezione della giustizia come strumento di lotta ideologica".