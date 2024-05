"Produrre non è un peccato", Confagricoltura incontra i candidati sindaco Garavini e Montalti

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ha incontrato il sindaco uscente di Forlimpopoli Milena Garavini, che si ricandida per un secondo mandato con la lista civica Forlimpopoli Futura, e il suo sfidante Raffaele Montalti (lista civica La Nostra Città) per presentare la piattaforma programmatica “Produrre non è peccato” (www.produrrenonepeccato.it). Il confronto si è tenuto nell'ambito dell'evento organizzato negli scorsi giorni dall'associazione al Podere dei Nespoli di Civitella, durante il quale l’organizzazione professionale ha sensibilizzato politici e amministratori locali sulle necessità del mondo agricolo, ma si è anche confrontata con il candidato alle elezioni europee Guglielmo Garagnani.

“Gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete dalla politica per tornare a essere competitivi. È fondamentale ridare slancio alle aziende agricole colpite dalla crisi e inchiodate da una burocrazia che ne tarpa le ali”, commentano Carlo Carli e Alberto Mazzoni, rispettivamente presidente e vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.

Un appello a riportare l'agricoltura al centro dell'azione del Comune che trova concordi i due sfidanti. Obiettivo numero uno lo snellimento della burocrazia, i cui bizantinismi scoraggiano l’iniziativa privata e sono tra i responsabili dello svotamento delle zone rurali. Nel dedalo di regole comunali, regionali e nazionali è pressoché impossibile costruire abitazioni o fabbricati né ristrutturare quelli esistenti. Garavini rivendica la creazione dell’abaco del processo tipologico grazie al quale è possibile ristrutturare o ricostruire le case rurali abbandonate in caso di interventi di riqualificazione energetica, di miglioramento dell’accessibilità o di interventi per necessità statiche. Una misura che, secondo il primo cittadino uscente, contrasta efficacemente lo spopolamento del territorio.

Un piano accolto favorevolmente da Confagricoltura: “Troppo spesso - notano Carli e Mazzoni - i progetti di espansione ed ammodernamento vengono ritardati o addirittura bloccati dalla burocrazia; la semplificazione amministrativa è uno dei punti chiave della nostra piattaforma perché libera il potenziale di crescita delle imprese e, a cascata, di tutta la comunità”.

Altro tema di dibattito quello dell’energia, una voce di costo sempre più gravosa per i bilanci delle aziende agricole e al centro della piattaforma programmatica di Confagricoltura. Entrambi i candidati, con diverse sfumature, vedono di buon occhio lo sviluppo dell’agrivoltaico. Se per Montalti è una soluzione che concilia sicurezza energetica e rispetto per l’ambiente, Garavini pone l’accento sulla necessità di non snaturare la vocazione produttiva dei terreni, individuando le aree e le colture più adatte a convivere con gli impianti fotovoltaici.

“Il mondo agricolo è in prima linea nella difesa dell’ambiente – commentano Carli e Mazzoni – ed è disposto a investire per rendere sempre più sostenibili le sue attività. Progetti importanti come l’agrivoltaico possono diventare una diversificazione del reddito agricolo, aiutando le imprese, ma hanno bisogno di un quadro normativo certo e del supporto delle istituzioni, sia nazionali che locali. Se la politica farà la sua parte - concludono i dirigenti - noi agricoltori non ci tireremo indietro”.