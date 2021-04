Promozione della Romagna Toscana, Ferrini (Casa Civica): "Un errore escludere la Fortezza di Castrocaro e il Palio di Terra del Sole"

"Terre di racconti in Festival": è questo il titolo del progetto presentato dall'amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in qualità di capofila della rete Romagna Toscana, nel quale dovrebbero confluire ben 350mila euro di finanziamenti, anche ministeriali, da impiegare a vario titolo per la promozione dell'intero territorio tosco-romagnolo. La recente pubblicazione del documento ufficiale, firmato dal sindaco Marianna Tonellato, ha però suscitato la perplessità del Consigliere di minoranza Alessandro Ferrini, del Gruppo Casa Civica, che ha presentato un'interrogazione in merito.

Motivo della richiesta ufficiale di chiarimento, spiega Ferrini, "sono due clamorose assenze dall'elenco di quelli considerati “punti di forza della rete Romagna Toscana” e quindi, si presume, destinatari privilegiati degli investimenti: la Fortezza di Castrocaro, per l'ambito architettonico e museale, e il Palio di Santa Reparata, per l'ambito delle attività culturali". Da qui la riflessione del Consigliere Ferrini: “Nulla da togliere ai tanti preziosi eventi e monumenti di altri comuni della Romagna Toscana, tuttavia la Fortezza di Castrocaro e il Palio di Terra del Sole rappresentano due pilastri fondamentali della nostra cultura e vederli esclusi dall'elenco delle eccellenze del territorio fa male al cuore prima ancora che alla politica. Non penso si tratti di una banale dimenticanza, perché ciò significherebbe che il Sindaco firma importanti documenti, dalle notevoli implicazioni economiche, senza l'attenzione richiesta dal suo ruolo sia locale, sia di capofila. Ma sarebbe altrettanto grave se la Fortezza e il Palio fossero stati tralasciati intenzionalmente, poiché credo che proprio queste due realtà esprimano un enorme potenziale turistico, oltre ad essere profondamente radicate nel sentimento della comunità.”

Conclude quindi l'esponente di Casa Civica: “Ho deciso di presentare un'interrogazione ufficiale per fare chiarezza e continuo a pensare che certe scelte strategiche andrebbero condivise prima, e in maniera più ampia possibile, insieme a chi conosce meglio il paese.”