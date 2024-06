Elezioni, le proposte del giovane Cesare Tassinari (Forlì Cambia): "Una “Casa” di Medicina vicino all'ospedale aiuterebbe la crescita dell'università"

"Università, cultura e sport: ecco di cosa mi piacerebbe soprattutto occuparmi nel caso venissi eletto alle prossime elezioni comunali". Questo è quello che sottolinea Cesare Tassinari, giovane candidato per la lista “La Civica - Forlì Cambia" a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gian Luca Zattini. "Principalmente mi piacerebbe si facesse qualcosa per i giovani a livello sportivo soprattutto coinvolgendo le scuole - esordisce -. Si potrebbe usare come esempio la Reyer School Cup di pallacanestro che si svolge in Veneto ma si potrebbe riproporre anche con qualsiasi altro sport. In città abbiamo tantissime realtà sportive di ogni livello quindi non sarebbe complicato, basta solo un po' di buona volontà".

Per quanto riguarda la cultura, invece, Tassinari cita come esempio quello dei Musei San Domenico: "Le scuole grazie alla collaborazione che può nascere tra Comune e Fondazione potrebbero utilizzare la struttura per seminari ed incontri programmati con esperti di livelli diversi in base all’età dei ragazzi coinvolti. Il giovane candidato de "La Civica - Forlì Cambia" guarda anche alla crescita del Campus di Forlì: "Incrementare il corso di Medicina credo sia doveroso e fondamentale. Andrebbe costruita una “Casa” di Medicina nell’area dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" in modo che gli studenti possano stare il più possibile a contatto con le eccellenze della nostra struttura come il professore Giorgio Ercolani, il professor Marcello Galvani e gli altri ottimi professionisti che abbiamo la fortuna di avere nel nostro ospedale. C’è necessità di aule sia per le lezioni che per lo studio, questo è quello che andrebbe fatto per continuare lo sviluppo della nostra università".

Quanto alla Forlì dei prossimi cinque anni, "me la immagino viva e dinamica, che possa continuare a correre verso i giovani ed il loro futuro, aumentandone i luoghi di aggregazione ed incrementando le attività rivolte a noi giovani coinvolgendo le eccellenze presenti nella nostra città". Lunedì alle 14 inizierà lo spoglio delle schede elettorali: "Mi piacerebbe avere raggiunto l’obiettivo che mi ero posto, cioè quello di entrare in Consiglio comunale, ma se anche questo non succedesse l’importante è aver agito per il bene della comunità nel rispetto delle regole e delle persone che mi sono state vicine e magari utilizzerò questa esperienza per riprovarci tra 5 anni perché questo è quello che mi appassiona e che mi piacerebbe fare".