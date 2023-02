Protesta dei Fridays for Future in Consiglio Comunale, i dem: "La Lega strumentalizza temi seri e spacca la sua maggioranza"

Lunedì, in occasione del Consiglio comunale, i giovani di Fridays for Future hanno manifestato contro una mozione della Lega sulle "Case green". "Quanto è andato in scena durante il Consiglio comunale di lunedì dimostra la totale inadeguatezza della destra forlivese al governo della città ", commenta il gruppo consiliare del Pd in merito al dibattito che si è svolto sulla mozione presentata dal Gruppo Lega in merito alla proposta di direttiva dell'Unione Europea "Case Green". "Il testo presentato dal gruppo Lega era nient’altro che l’ennesima roboante mistificazione di informazioni, piena di errori, volta a creare allarmismo in merito ad una proposta di direttiva che deve ancora affrontare un lunghissimo di iter e dibattito - proseguono i dem -. Un testo riempito di parole, quali “obrobrio giuridico”, “ambientalismo settario e ideologico”, che a nostro avviso sono inconcepibili con un testo che il Consiglio comunale di una città europea, qual è Forlì, dovrebbe approvare a nome della propria comunità".

"Nel merito è stato sufficiente ricordare ai colleghi della Lega le parole del ministro dell’ambiente del Governo Meloni, Picchetto Fratin, che smonta pezzo per pezzo quanto presente nella mozione della Lega, a partire dalla dichiarazione che il Ministro ha reso al Sole24Ore lo scorso gennaio affermando “il nostro Paese ha vinto una battaglia a Bruxelles facendo passare una soluzione di mediazione” e, ancora, “l’Italia rimane libera di definire la traiettoria nazionale con cui conseguire un obiettivo comune” e che “nessun obbligo di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto al 2030, anno dal quale solo gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero”, mentre per gli edifici residenziali l’orizzonte è il 2050”".

"Ci risulta incomprensibile che la Lega voglia sostenere che non è prioritario per le nostre comunità l’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica e privata, ben tutti consapevoli delle difficoltà che questa transizione richiede in termini di risorse finanziarie e maestranze; è su questo e sulla sicurezza degli edifici che passa il futuro del nostro paese e per cui riteniamo prioritario investire; per la Lega non è così? - continuano i dem -. Insomma, un documento che dimostra la strumentalizzazione della Lega cittadina su temi seri, preoccupata dai sondaggi elettorali ad attirare su di sé un po' di attenzione con roboanti e mistificatorie mozioni, ma su cui, alla fine, mette persino in difficoltà la propria maggioranza: mentre Forza Italia ha, infatti, chiesto di emendare il testo, la lista civica si è del tutto spaccata, a fronte dell’ennesima ridicola strumentalizzazione, alcuni consiglieri hanno preferito lasciare l’aula o astenersi. Durante la discussione in Consiglio comunale il movimento dei Fridays for Future si è presentato nel pubblico ricordando l’importanza del tema. Il futuro delle prossime generazioni si giocherà su quanto saremo in grado di rendere sostenibili in tutti i sensi i bisogni delle nostre comunità".