Province, Morrone (Lega): "Più funzioni strategiche ed elezione diretta"

"E’ tutto da rifare. Il percorso iniziato una decina di anni fa che avrebbe dovuto portare a risparmi significativi e alla razionalizzazione della struttura organizzativa dell’amministrazione pubblica si è rivelato sbagliato. Svuotare le Province di funzioni strategiche e l’elezione indiretta dei suoi vertici si sono rivelate decisioni superficiali, che hanno privato i territori di punti di riferimento indispensabili e hanno sottratto ai cittadini dell’area provinciale il diritto di eleggere e di controllare direttamente gli amministratori dell’Ente". Questa l'opinione del parlamentare della Lega, Jacopo Morrone.

"L’elezione di secondo grado non dà garanzie di rappresentanza dell’intero territorio e rischia di risolversi in un vulnus per il nostro sistema democratico. Serve una rivisitazione urgente e strutturale del sistema di governo locale che superi non solo la normativa nazionale, a partire dalla nefasta legge Delrio del 2014, ma anche la conseguente legge regionale dell’Emilia-Romagna del 2015 i cui limiti sono sempre più evidenti in particolare nel funzionamento delle Unioni dei Comuni", conclude.