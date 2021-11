Provincia, elezione del presidente e rinnovo del Consiglio: c'è la data delle elezioni

Si conoscerà il 18 dicembre il nome del nuovo presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Il presidente facente funzioni, Cristina Nicoletti, ha infatti indetto le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Forlì -Cesena in carica alla data delle elezioni. Le votazioni si svolgeranno dalle 8 alle 20 di sabato 18 dicembre nella sede della Provincia, in Piazza Morgagni 9, a Forlì.

Sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia. L'elezione del presidente della Provincia avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi della Legge numero 56/2014. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. Nelle liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto accertati, approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro il 18 novembre. L'elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Anche il voto del corpo elettorale che si esprime per il Consiglio provinciale è ponderato ai sensi della Legge n. 56/2014.

Le liste e le candidature alla carica di presidente devono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Forlì-Cesena il 27 novembre (dalle ore 8 alle ore 20) e il 28 novembre (dalle ore 8 alle ore 12). Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e delle candidature alla carica di presidente, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel manuale operativo per l'elezione del presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Forlì-Cesena consultabile direttamente dal sito web istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2021".

Il decreto è stato pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale della Provincia nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2021". La Provincia pubblicherà sul proprio sito istituzionale https://web.provincia.fc.it tutte le comunicazioni ed informazioni necessarie nel corso del procedimento elettorale finalizzato all’elezione del presidente.