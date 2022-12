Il Psi elegge la segretaria provinciale: "I socialisti sono vivi e vegeti, ma non si può vivere di soli ricordi"

Si è tenuto sabato il Congresso provinciale della federazione forlivese del Partito Socialista Italiano: all'unanimità è stata eletta come nuova segretaria provinciale Vanessa Marchi: 40 anni appena compiuti, laurea in Economia con il massimo dei voti, dieci anni di esperienza bancaria, seconda Laurea in Giurisprudenza in cantiere. Una lunga tradizione politica. Spiega la neoeletta: "È per me un onore ricoprire questo ruolo. Voglio dire con orgoglio che i socialisti sono vivi e vegeti. Ho sempre creduto nelle nostre possibilità, perché la storia della nostra terra, dei nostri Comuni e della nostra Provincia è un tutt'uno con la storia dei socialisti".

"Ma non possiamo vivere di soli ricordi: partendo con fierezza dalla nostra storia, guardiamo al presente pensando al futuro, con la consapevolezza che l'unità e il peso elettorale sono i presupposti di un partito autonomo, indipendente, che rappresenti un punto di riferimento, sapendo interpretare le migliori aspettative dei cittadini. La strada è in salita, ma senza indugi e con il coraggio che certamente non ci manca, lavoreremo per tornare ad essere protagonisti sul territorio", conclude Marchi.