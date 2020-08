Quartieri, il Pd chiede chiarezza: "L'assessore faccia un documento di proposta sul regolamento"

"In relazione al dibattito sulla revisione del Regolamento dei quartieri troviamo che ci sia molta confusione, data anzitutto dall’assenza del documento di proposta dell’Amministrazione che chiarisca la posizione dell’Assessora Cintorino", lo dice in una nota il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Forlì. Presto, infatti, si tornerà a votare per l'elezione di questi organi di rappresentanza. E "dopo gli incontri individuali tra l’Amministrazione e i coordinatori ai primi di luglio 31 comitati di quartiere hanno inviato ai Consiglieri comunali alcune osservazioni domandando che entro il 7 di agosto venisse convocata l’Assemblea della partecipazione", continua la nota.

"La richiesta pare tutt’ora inevasa da parte dell’Assessora, pertanto – come espressamente previsto dal Regolamento – siamo a chiedere come gruppo consiliare che, entro il prossimo Consiglio comunale, si svolga l’Assemblea della partecipazione al fine di trattare la proposta di revisione del regolamento. È assolutamente doveroso che in tale occasione l’Assessora Cintorino illustri che tipo di partecipazione ha in mente per la nostra città e quale ruolo per i comitati di quartiere; ruolo che dalle indiscrezioni – lette sulla stampa – sembrerebbe del tutto stravolto. Si parla infatti di sostituire il libero volontariato con nomine politiche da parte dei gruppi consiliari, compromettendo sia il carattere apolitico dei quartieri sia quello elettivo che costituiscono le fondamenta della loro storia", spiega la nota.

"Non possiamo fare valutazioni su voci di corridoio, perciò riteniamo sia giusto che la città sia coinvolta in un dibattito aperto e trasparente; tuttavia riaffermiamo fin d’ora il valore sociale e politico del volontariato svolto nei quartieri grazie all’incessante volontà, passione ed altruismo di uomini e donne – che anche durante il periodo di lockdown – non hanno fatto mai mancare il proprio aiuto alla comunità" conclude la nota del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Forlì.