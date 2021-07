Quartieri, in arrivo 100mila euro per la riqualificazione del Palazzone di Villafranca

L'amministrazione comunale di Forlì ha stanziato 100mila euro per la riqualificazione del palazzone di Villafranca, ex sede dell'istituto agrario. La somma è stata inserita ella variazione di bilancio approdata giovedì pomeriggio in prima commissione. I lavori, che inizieranno dopo l’estate, consistono nel rifacimento delle facciate, del rinnovamento dell'impianto elettrico, dell'l’illuminazione esterna, il risanamento degli spazi interni e la sostituzione di una porzione di infissi del palazzone di Villafranca. La chiusura del cantiere è prevista entro la fine dell’anno.

"Finalmente, dopo tante promesse da parte dell’amministrazione precedente, il palazzone di Villafranca verrà riqualificato e messo in sicurezza - afferma il consigliere comunale della Lega Andrea Costantini -. Si tratta di un intervento davvero importante per il territorio di Villafranca, prima di tutto perché era atteso da anni, e in secondo luogo perché il palazzone rappresenta un punto di aggregazione preziosissimo per la nostra comunità".