Quartieri, l'assessore Cintorino convocherà 5 assemblee. I dem: "Ora ci dica qual è la sua proposta"

L'assessore Andrea Cintorino convocherà cinque assemblee della partecipazione suddivise per Zone nel mese di settembre per discutere della revisione del regolamento dei quartieri. A seguito della richiesta e delle osservazioni di 31 comitati di quartiere a cui si era aggiunta quella del Gruppo consiliare del Partito Democratico nei primi giorni di agosto, il Gruppo Consiliare del Pd sono soddisfatti del "cambio di rotta" di Cintorino, ma esternano alcune perplessità: "Nella prima risposta del 12 agosto l’assessore sosteneva l’impossibilità per l’amministrazione di organizzare tale incontro per preoccupazioni attinenti all’assembramento dei partecipanti".

"Ci è parso paradossale che, mentre la stessa Assessora organizzava il maxi evento all’aeroporto prevedendo molti più partecipanti, negava però un’assemblea prevista da regolamento per il confronto con i volontari dei quartieri proprio sulla base del rischio di assembramenti, preferendo sminuzzare un dibattito – che deve essere pubblico – in incontri singoli, quasi a carattere intimo e privato, con i comitati di quartiere; una procedura anomala, tanto più perché non sono chiari i tempi che l’amministrazione si vuole dare per l’approvazione del nuovo regolamento", aggiungono dal Pd.

"Per questo - continuano i dem.- abbiamo suggerito di utilizzare i padiglioni della Fiera di Forlì che garantiscono il rispetto del distanziamento e che sono già a disposizione di altre organizzazioni per effettuare i loro incontri quando l’alto numero dei partecipanti richiede loro spazi idonei; in merito non ci è stata fornita risposta. Bene che l’assessore abbia cambiato idea, riteniamo tuttavia che l’amministrazione dovrebbe organizzare – al termine di detti incontri informativi con le singole Zone – un’Assemblea finale con tutti i comitati di quartiere che anticipi la delibera in Consiglio comunale. Perciò rinnoviamo il suggerimento dell’utilizzo dei padiglioni della Fiera; va infatti ricordato che da regolamento non esiste la possibilità di sminuzzare l’Assemblea della Partecipazione in momenti distinti per Zona; essa è unica e comprende tutti suoi partecipanti".

Infine, conclude il Gruppo Consiliare, "chiediamo che l’assessore Cintorino formalizzi quanto prima la proposta che intende sottoporre ai quartieri e ai Consiglieri in cui spiega che tipo di partecipazione ha in mente per la nostra Città e quale ruolo intende riconoscere ai comitati di quartiere, aspetto che non è stato ancora chiarito e che non sembra apparire chiaro neanche all’Amministrazione".