Quartieri, Minutillo e Lasaponara (FdI): "La sicurezza stradale è fondamentale"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha preso parte con interesse alla serie di incontri organizzati dall'amministrazione comunale ed in particolare dall'assessore Andrea Cintorino, circa la ristrutturazione dei comitati di quartiere. ‌"La partecipazione dei cittadini nei singoli quartieri - affermano Davide Minutillo e Francesco Lasaponara di FdI - è fondamentale per garantire una cooperazione fattiva tra quartiere ed amministrazione. Abbiamo partecipato con interesse al proficuo dibattito su problematiche e questioni che riguardano il futuro dei comitati di quartiere, negli ultimi tempi troppo spesso trascurati e scavalcati da amicizie o conoscenze in Comune. Ed è emersa anche la profonda utilità degli stessi anche per quanto concerne la viabilità e la sicurezza stradale".

Venerdì un operaio è stato travolto davanti allo stabilimento Electrolux. "È evidente che questo tragico episodio si collega ad una problematica di sicurezza stradale propria di quello specifico tratto di Viale Bologna la cui risoluzione e messa in sicurezza non può che passare attraverso una più proficua collaborazione tra amministrazione comunale ed il comitato di quartiere interessato - sottolineano gli esponenti di Fratelli d'Italia -. Abbiamo presentato un’interrogazione all‘ amministrazione per capire se saranno necessari ulteriori interventi in particolare relativamente alla visibilità dell’incrocio alla luminosità nelle ore serali. Chiaramente crediamo che sia fondamentale sentire i cittadini anche attraverso il comitato un modo veloce e proficuo per l’amministrazione per raccogliere in maniera coordinata tutte le esigenze e le voci del territorio".