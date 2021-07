Quercia tagliata lungo la Cervese tra Bagnolo e Carpinello, gli interrogativi di Europa Verde

Il taglio di una quercia lungo la Cervese, tra Bagnolo e Carpinello, nel mirino di Europa Verde. Si tratta, spiegano gli ambientalisti, "di una farnia che con la sua ampia chioma regalava ombra e bellezza. Aveva un tronco che misurava 70 centimetri di diametro con una circonferenza di 220 centimetri". Secondo i Verdi, la quercia "era sana, bella e forte e non sembra vi fossero motivi tali da giustificarne l’abbattimento, tanto più che si trattava di un albero posto su un’area pubblica, in adiacenza di una recinzione di una casa privata, ben distante dalla sede stradale, ai margini interni di un’ampia banchina".

"Se la salute non può essere la motivazione, non può esserlo nemmeno la sicurezza stradale all’accesso sulla Cervese - viene aggiunto -. L’accesso carrabile è posto lungo un rettilineo di oltre 2 chilometro con una ampissima visibilità in direzione Cervia, mentre in direzione Bagnolo sarebbe stato sufficiente posizionare uno specchio per garantire l’allargamento del già ampio fascio visivo, in caso di dubbi". I Verdi chiedono all'amministrazione comunale "se è stata presentata regolare e documentata richiesta di abbattimento, se l’autorizzazione prevista è stata rilasciata e di conoscere chi avrebbe certificato il motivo dell’abbattimento".

Inoltre si sono rivolti alla Provincia per "sapere se l’ente proprietario della strada è intervenuto nella fase autorizzativa, se sono state richieste compensazioni adeguate. Poiché l'abbattimento, avvenuto durante il periodo di interruzione del transito, pare essersi verificato in un periodo di nidificazione, vorremmo sapere se e quali misure sono state adottate per impedire la distruzione di nidi, assai probabile vista l'ampiezza della chioma della quercia".