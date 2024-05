"Questa è la guerra": il dramma del popolo ucraino in una mostra fotografica della lista "Rinnoviamo Forlì"

La lista civica RinnoviAmo Forlì organizza la mostra fotografica "Questa è la Guerra", che apre finestre sul dramma e la resistenza del popolo ucraino. La mostra, organizzata dal candidato di origine Ucraina Ihor Savitskyy, dalla candidata Francesca Resta e dai volontari della lista, sarà aperta al pubblico sabato 11 e domenica 12 maggio nella sede di RinnoviAmo Forlì, in corso Diaz 94, dalle 10 alle 19. L'ingresso è gratuito, con la possibilità per chi desidera di lasciare un'offerta che sarà destinata ai bambini ucraini, offrendo un concreto sostegno a chi vive le conseguenze di questa tragedia.

""Il prezzo della Libertà" è il tema centrale di questa esposizione, che offre uno sguardo autentico sul conflitto in Ucraina, con una testimonianza emozionante - viene illustrato -. Le immagini esposte mettono in luce la dura realtà della guerra, mostrando come la vita e la morte si intreccino in un equilibrio precario. Dalle case devastate ma ancora in piedi alle notti illuminate dal fuoco delle battaglie lontane, ogni scatto racconta una storia di resistenza e speranza. Le fotografie ci conducono attraverso le città ucraine martoriate dal conflitto: Kyiv, Kharkiv, Borodianka, Bucha, Irpin, Izium e molte altre. La seconda parte della mostra è dedicata interamente a Mariupol, città colpita duramente dai bombardamenti russi. Le immagini espongono con crudezza la distruzione e l'umanità ferita di una comunità colpita dalla guerra. Un'esposizione che va oltre le parole e che offre uno sguardo autentico sulla realtà di un popolo in lotta per la libertà e la sopravvivenza. La mostra "Questa è la Guerra" è un atto di solidarietà e impegno che ci coinvolge tutti nell'affermazione dei valori umani e della pace".