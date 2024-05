Centro storico, 270 risposte al questionario di Rinnoviamo: "I cittadini chiedono sicurezza e maggiori servizi"

"Sicurezza, viabilità e necessità di maggiori servizi". Sono queste le diverse criticità emerse dal questionario sul centro storico di Forlì, promosso dalla lista civica RinnoviAmo, e presentato giovedì sera durante l'incontro "Il Futuro del Centro Storico di Forlì: Analisi e Prospettive" tenutosi al Circolo Arci Asyoli alla presenza di cittadini, commercianti ed esperti del settore. Giacomo Foglietta, candidato di RinnoviAmo Forlì, ha aperto l'incontro spiegando come il questionario "rappresenti una proposta di lavoro innovativa, basata sull’ascolto dei cittadini e la partecipazione attiva, fondamentali per comprendere le reali necessità del centro storico. Nelle 270 risposte ricevute dal 10 maggio sono state riportate diverse criticità, problemi, tra le quali sicurezza, viabilità e necessità di maggiori servizi. Tra i punti di forza, sono emersi il ricco patrimonio storico e culturale e la qualità dell'accoglienza".

Antonio Morgagni, candidato di RinnoviAmo, ha sottolineato come il centro storico richieda un “approccio integrato tra politiche, andando a intervenire su welfare, inclusione, cultura e commercio". Quest’ultimo, infatti, “è un microcosmo che riflette le dinamiche più ampie della città", ha dichiarato Morgagni. Danilo Casadei, urbanista e collaboratore della lista, ha presentato il programma di Rinnoviamo Forlì per il futuro del centro storico: “Abbiamo proposto una serie di interventi mirati alla riqualificazione urbana, al miglioramento dei servizi e alla promozione culturale, sempre con un occhio attento alla sostenibilità e all'inclusività". La rigenerazione urbana non è un termine vuoto, bensì azione che si concretizza a partire dalle persone, dall’abitare, tenendo al centro in concetto di relazione: “Il centro storico necessita di un cambio di prospettiva, all’interno del concetto di città di prossimità. Lo spazio da solo non fa relazione, e non esiste una socialità senza spazio. In definitiva, il centro storico deve tornare ad essere il luogo dove urbs e civitas si incontrano".

Il dibattito ha toccato anche il tema di un’inclusione effettiva e dell’abitazione, fondamentale quando si considera che il 29% degli abitanti del centro storico è di origine straniera, mentre un abitante su quattro è nella terza età. Francesco Marino, candidato di Rinnoviamo, ha illustrato le corrispondenze tra risultati del questionario e il programma di lista: "dalla necessità di attrarre nuovi residenti, alla maggior cura e decoro degli spazi comuni, maggior arredo urbano ed estensione delle aree pedonali, andando anche ad intervenire sulle aree di parcheggio, da destinare in parte ai residenti nel periodo notturno. Di prioritaria importanza le politiche per incentivare il commercio al dettaglio e l’artigianato locale, favorendo un partenariato pubblico e privato per la scelta degli eventi e delle politiche del centro storico. Rinnoviamo Forlì continuerà su questa strada, promuovendo il dialogo e l'ascolto come strumenti fondamentali per una politica efficace e vicina ai cittadini".