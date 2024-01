Aeroporto, Pompignoli (Lega): "Regione pronta a sostenere il Fellini? Confidiamo nello stesso impegno per il Ridolfi"

"Anche la città di Forlì e il suo aeroporto si aspettano una collaborazione fattiva e un supporto concreto da parte della Regione Emilia Romagna per dare ulteriore impulso ai voli e alla piena operatività dello scalo". Non fa giri di parole il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, nel commentare le recenti dichiarazioni di supporto all’aeroporto internazionale ‘Federico Fellini’ di Rimini rese da Emma Petitti, esponente del Pd locale e presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

"Sono fermamente convinta che la vocazione principale per l’aeroporto ‘Federico Fellini’ sia quella turistica, puntando prevalentemente all’incoming, anche se ovviamente vanno salutati positivamente tutti quegli accordi riguardanti i collegamenti con tante mete europee che permettono anche a molti romagnoli (e non solo) di raggiungere importanti città all’estero - le parole di Petitti -. Come Regione Emilia-Romagna siamo consapevoli del fatto che occorra dare ulteriore impulso ai voli anche attraverso operazioni di collaborazione fattiva con gli enti locali e per questo si sta lavorando per mettere in campo una progettualità che possa perseguire questi obiettivi nel più breve tempo possibile".

"Confidiamo nel leale rapporto che c’è sempre stato tra le parti - aggiunge Pompignoli - affinché entrambi gli scali siano messi sullo stesso piano. Preso atto dell’ambizione del Fellini a consolidare la propria vocazione turistica, va riconosciuto a Forlì Airport il grande sforzo economico per lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale e l’ulteriore incremento dei volumi commerciali sia in chiave outcoming che incoming".

"Mi piace infatti ricordare alla Regione che la società di gestione del Ridolfi sta lavorando alla stesura di accordi strategici per collegamenti da città di primaria importanza, come Francoforte e Bruxelles - prosegue l'esponente della Lega -. È proprio su quest’ultimo fronte che mi aspetto da parte della Regione un sostegno reale in termini non solo di progettualità, ma anche di risorse". "Il potenziamento del Ridolfi - conclude Pompignoli - fa bene a tutti, non solo al territorio forlivese. A beneficiarne sarà l’economia dell’intera Romagna e il valore dell’offerta aeroportuale regionale".