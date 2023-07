Alluvione, donazioni come garanzia per le banche? Il no di Italia Viva: "Vadano a chi ha subìto danni"

Anche il direttivo di Italia Viva si schiera contro l'opzione dell'amministrazione comunale di utilizzare le donazioni per gli alluvionati per realizzare in collaborazione con le banche un fondo di garanzia da parte del Comune e garantire eventuali mutui tra i 10 e 20mila euro che i cittadini potranno richiedere in attesa dell'arrivo dei ristori da parte dello Stato. Per i renziani "non è affatto detto che tutti gli alluvionati intendano servirsi di questo strumento e stipulare un mutuo bancario per far fronte alle spese di ristrutturazione. Inoltre siamo anche molto dubbiosi addirittura sulla legittimità di tale operazione. Ci teniamo ad esprimere pubblicamente ed in maniera molto netta e decisa il nostro totale dissenso a questa decisione".

"Pensiamo che chi ha fatto in maniera generosa offerte da destinare agli alluvionati si aspetta che i suoi soldi (pochi o tanti che siano) vengano totalmente destinati agli alluvionati - viene aggiunto -. Serviva piuttosto, come era stato richiesto più volte e da più parti, fare un censimento dettagliato fra i cittadini colpiti, individuando nella maniera più precisa possibile l'entità dei danni per ciascuno di loro e poi ripartire in maniera proporzionale i fondi a disposizione. Ci sono infatti differenze anche tra tutti gli alluvionati e per fare le cose giuste era necessaria questa elementare operazione. In conclusione vogliamo ribadire con forza che si tratta di una scelta profondamente ingiusta e sbagliata sia nei confronti di chi generosamente ha dato, che nei confronti di chi deve essere aiutato. Il Comune se voleva poteva comunque rendersi garante nei confronti delle banche ma solo utilizzando fondi propri".