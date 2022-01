Quirinale, le Sardine tornano a manifestare: "Basta a candidature politicamente irricevibili"

Le 'Sardine' forlivesi tornano a manifestare in piazza in via delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica contro "politicamente irricevibili e molto probabilmente di facciata". L'appuntamento è per sabato pomeriggio, alle 16, davanti alla Prefettura in Piazza Ordelaffi. Aderiranno Partito Democratico Forli, Anpi Associazione VoceDonna Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Libera contro le mafie e l'associazione Station To Station2agosto.

"Ancora una volta ci duole constatare come i nostri rappresentanti non sappiano più parlare né delle persone né alle persone, persino in un momento così alto e fondamentale del nostro ordinamento - esordisce Moreno Zoli, portavoce delle "6000Sardine Forlì" -. Si è persa la sostanza, si sono perse la dignità ed il senso di responsabilità che dovrebbero essere il faro di chi ha il grande privilegio di parlare a nome del popolo italiano. Basta candidature politicamente irricevibili e molto probabilmente di facciata". Il sit-in si terrà in forma statica, distanziati e con mascherina nel rispetto delle norme Anti Covid.