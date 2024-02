"Una firma per la vita": parte la mobilitazione anche a sostegno del reddito di maternità

Il Popolo della Famiglia di Forlì annuncia per l'apertura ufficiale della campagna "Una firma per la vita", una mobilitazione di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata: "Diritto alla vita, reddito di maternità e sostegno ai sofferenti". Sabato ci sarà un punto di raccolta firme in Piazza Saffi. 26 lato Comune, dalle 15 alle 18. "L'iniziativa del comitato promotore, cui ha aderito Il Popolo della Famiglia, ha lo scopo di proporre una ricetta di politica sociale su alcuni temi oggi decisivi e cruciali come quello della deriva eutanasica dilagante, del sostegno alle persone fragili ed anziane sempre più ai margini della vita sociale, e della peste bianca dell'inverno demografico - viene illustrato -. La proposta di legge, già depositata in Cassazione, è un atto politico che si esprime non in termini ideologici ma concreti, ed è una proclamazione di sostegno alla vita tutta, da quella del nascituro a quella del sofferente, anziano, disabile o malato terminale".

"I dossier attualmente aperti presso il Governo su denatalità e fine vita sono ampiamente insufficienti. Innanzitutto abbiamo il tasso di denatalità più alto al mondo, ma dal ministero della natalità non arrivavano risposte adeguate al problema né si intende mettere mano all'applicazione della prima parte della legge 194 per la prevenzione dell'aborto, scelta drammatica spesso dovuta a situazioni di povertà - viene aggiunto -. La nostra risposta a denatalità e aborto per cause economiche è un reddito di maternità di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio (rinnovabili alla nascita del secondo figlio, vitalizi dal quarto figlio o in caso di un figlio disabile) per tutte le madri cittadine italiane prive di sostegno economico. In secondo luogo abbiamo la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito che ha fissato alcuni paletti in risposta all'inerzia del Parlamento, ma assistiamo a pericolosi tentativi di fughe in avanti su impulso dell’Associazione radicale Luca Coscioni, con il risultato che diverse Regioni d’Italia stanno avviando l’iter per legiferare in materia".

"Una votazione come quella avvenuta recentemente in Veneto, che ha rimandato al mittente la legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Coscioni per richiedere ai comitati etici di decidere entro 20 giorni dalla domanda di suicidio assistito, potrebbe verificarsi presto anche nel consiglio regionale dell'Emilia Romagna - è il richiamo del Popolo della Famiglia -. Alla cultura di morte espressa da aborto e spinte eutanasiche sempre più forti", continuano dal Popolo della Famiglia di Forlì", rispondiamo che i medici dello Stato non possono sopprimere nessuno, a ognuno va riconosciuto il diritto universale a nascere e i sofferenti vanno aiutati con le terapie del dolore e con il sostegno economico alle famiglie che se ne prendono cura".

"La proposta di legge si compone di 4 articoli, l'ultimo dei quali prevede la copertura dei fondi necessari a finanziare reddito di maternità e sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5 miliardi di euro annui con risparmi da portare a riserva, prelevati dal cespite del bilancio dello Stato che prevede l'innalzamento delle spese militari al 2% del Pil. A Forlì - conclude il Popolo della Famiglia - siamo stati l'unico partito ad appoggiare nei mesi scorsi la proposta di legge "Un cuore che batte" formulata per porre un argine alla diffusione su larga scala delle pratiche abortive, dimostrando la volontà di cercare l'unità con tutte le forze che si battono per la difesa della vita. Occorre continuare su questa strada e opporsi con un fronte comune alla cultura mortifera che avanza. Chiediamo pertanto ai nostri concittadini, ma anche alle forze politiche sensibili a questi temi, di sottoscrivere questa proposta di legge sul diritto alla vita".