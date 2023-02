Oltre 700 firme raccolte dai gruppi consiliari meldolesi per il ripristino dell'automedica

Sono oltre 700 le firme raccolte dai gruppi consiliari "Meldola c'è", "Idee per Meldola" e "Noi Meldolesi" per per il ripristino dell'automedicalizzata in postazione a Meldola. Martedì mattina i consiglieri comunali Lara Bruno (Meldola c'è), Andrea Cuni (Idee per Meldola) e Ermano Giunchi (Noi Meldolesi) hanno consegnato al sindaco Roberto Cavallucci le 712 firme raccolte in occasione dei banchetti organizzato nei pressi del loggiato comunale in via Roma. "Nella speranza che la volontà espressa dai numerosi cittadini venga presa in considerazione dall'Azienda Sanitaria, ripristinando l'importante servizio per la comunità, si ringraziano tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa", commentano gli esponenti dei tre gruppi consiliari. In occasione del Consiglio comunale del 30 gennaio era stato votato all'unanimità di un ordine del giorno proposto in maniera unitaria da tutti i gruppi consiliari per ribadire la richiesta di ripristino dell'auto col medico a bordo. "Massimo è il supporto al sindaco Roberto Cavallucci impegnato in queste settimane, nel più alto interesse della comunità, per la difesa dell'auto medicalizzata - aveva dichiarato Cuni -. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il positivo segnale di unanimità e collaborazione a sostegno dell’automedica".

TAGLIO DELL'AUTO MEDICA - Scontro in Regione