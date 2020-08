Ragni (Fdi): "Parlamentari e politici che hanno avuto il bonus Partite Iva, fuori i nomi"

“Chiedo che i 5 deputati e gli oltre 2mila amministratori locali, compresi governatori regionali e sindaci, che hanno avuto accesso al bonus Inps per lavoratori autonomi e Partite Iva rimasti senza reddito nella fase del lockdown, facciano outing e restituiscano i soldi percepiti. Parliamo di un contributo Inps di 600 euro poi elevato a mille erogato a parlamentari che ogni mese percepiscono 12mila e 500 euro netti , o a sindaci che nelle città oltre i 100mila abitanti hanno uno stipendio di 5mila euro lordi o presidenti di Regione con indennità da 10 mila fino a 14 mila euro lordi al mese. Si faccia il possibile per conoscere questi nomi e consentire ai cittadini una valutazione nel merito di questo comportamento”: a lanciare la richiesta è Fabrizio Ragni, vicecoordinatore provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia.

“A mio parere politici e amministratori che svolgono funzioni pubbliche non possono preservare informazioni rilevanti come quelle del proprio reddito e dello stato patrimoniale”: aggiunge Fabrizio Ragni. “E' importante sapere se anche nella nostra regione e nella nostra provincia, vi sia stato qualche politico che abbia percepito il bonus. Parliamo di un contributo che doveva essere destinato esclusivamente a lavoratori autonomi e Partite Iva, le categorie che più hanno sofferto del blocco delle attività nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus”: insiste il vicecoordinatore provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia che aggiunge di condividere 'in toto' il giudizio morale di Giorgia Meloni: “Si è trattato di un caso di grande squallore politico. Ma soprattutto è venuta alla luce un' azione poco avveduta da parte del governo che per l'erogazione del bonus non ha previsto alcun tetto di fatturato e di reddito consentendo così anche a manager di società che fatturano milioni o personalità politiche di alto livello con stipendi mensili da migliaia di euro di arraffare anche le briciole, quei 600 euro che non hanno certo risolto i problemi di chi ne aveva veramente bisogno”: dichiara il vicecoordinatore provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E' una brutta storia e pretendiamo la massima chiarezza. E dalle prime indiscrezioni, dalle voci di corridoio che dilagano in queste ore negli ambienti politici, pare che anche qualche eletto in Emilia-Romagna abbia attinto a quei contributi. Abbiano il coraggio di farsi avanti e restituiscano i soldi, poi per dignità dovrebbero anche dimettersi”: conclude Fabrizio Ragni.