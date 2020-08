Ravegnana Bis, mano tesa in Regione da parte di Pompignoli (Lega): “Pronti a fare la nostra parte"

Un primo passo verso la riqualificazione della via Ravegnana si era concretizzato con un emendamento presentato lo scorso anno dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, e sottoscritto dalla consigliera Manuela Rontini e dal collega Massimo Iotti del Pd per inserire la SS 67, nel tratto ricompreso tra Forlì’ e Ravenna, nel Piano regionale dei trasporti integrato 2025. “La notizia che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di commissionare ad Anas la progettazione di proposte concrete per riqualificare la via Ravegnana non può che renderci fiduciosi per il futuro di questa arteria e la velocizzazione dei trasporti tra Forlì e Ravenna. Quella della ‘Ravegnana bis’ è una sfida infrastrutturale urgente che, per essere vinta, necessita dell’impegno di tutti e di un dialogo constante tra i territori coinvolti. Dialogo che l’Amministrazione di Forlì, con il Sindaco Zattini, ha già garantito e più volte dimostrato. Dialogo che anche la Lega, in Regione, continuerà ad assicurare mettendosi al servizio delle due provincie e degli equilibri di entrambi i Comuni ”.



Il consigliere regionale rinnova quindi la propria “disponibilità al confronto, anche con i colleghi di Ravenna e l’Ass.re Corsini, rispetto alla fattibilità, alla sostenibilità economica e all’impatto ambientale dei tre tacciati suggeriti dalla Regione. In ogni caso” – conclude Pompignoli – “il progetto da realizzare dovrà coniugare l’urgenza di ‘superare’ le attuali criticità della via Ravegnana con le esigenze di vivibilità dei territori coinvolti e quelli delle comunità locali.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.