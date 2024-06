La commozione di Zattini: "I cittadini hanno dimostrato di volermi bene ed è andato tutto oltre ogni aspettativa"

Gian Luca Zattini è stato rieletto sindaco di Forlì. L’ufficialità è arrivata dopo un lungo pomeriggio palpitante vissuto da tanti suoi sostenitori consultando continuamente il telefonino e stando all’esterno della sede della sua lista ‘La Civica – Forlì Cambia’, dove hanno assistito in tempo reale allo spoglio elettorale. Per ogni seggio ‘conquistato’ è esploso un boato come se fosse stato segnato un gol, e questa partita durata oltre cinque ore si è conclusa con una vittoria che ha sancito l’inizio del suo secondo mandato.

"Non potevo deludere la mia nipotina - ha affermato Zattini visibilmente commosso appena entrato nella sede della sua lista -. Al mattino quando ho visto che avrei dovuto recuperare tremila voti dopo l’esito delle elezioni Europee ho pensato che qualche problema ci sarebbe potuto essere… e invece i cittadini hanno dimostrato di volermi bene ed è andato tutto oltre ogni aspettativa”.

“Ringrazio mia moglie e i cittadini che hanno dimostrato grande affetto. Ringrazio la bella squadra e i tanti amici che hanno permesso di realizzare un sogno, lavorando tutti insieme per riconfermarci e per poter continuare un lavoro che avevamo iniziato. Credo che tutti insieme avremo cinque anni intensi per completare tanti lavori iniziati e per farne altri per il bene di Forlì”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato. L’amico Rinaldini mi ha telefonato per farmi i complimenti e tutti insieme cercheremo di creare le condizioni perché tutti collaborino per il futuro di Forlì e per fare sempre meglio”.