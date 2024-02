Recupero della Ripa, Europa Verde: "Era un progetto delle precedenti amministrazioni"

“Per la terza volta in poco tempo il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano viene a riproporci il recupero della Ripa, con tanto di dichiarazioni, promesse di soldi e sottoscrizione di protocolli. Un prete di una volta, vista la reiterazione degli atti senza dubbio gli chiederebbe "Quante volte figliolo?". E intanto l'Amministrazione non esita a fare propri progetti pensati e messi in campo da altri, addirittura spacciandoli per propri”, lo dice una nota di Europa Verde Forlì-Cesena.

“Appena ieri il Sindaco, tagliando garrulo il nastro della palazzina ex Ramilli destinata a nuova sede del benessere sociale, se ne è attribuito la paternità quando è noto che il progetto è merito della giunta Drei e che questa Amministrazione l'ha solo portato a termine. Che dire poi del progetto della Ripa, farina del sacco di Roberto Balzani, riproposto dal direttore dell'archivio di Stato Gianluca Braschi che aveva cercato di farlo acquisire dal demanio tanto che era addirittura in programma per il 17 maggio 2023, (il giorno dopo l’alluvione) un sopralluogo alla presenza dei tecnici dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Forlì, e anche della Direzione generale archivi del Ministero della Cultura ma gli eventi calamitosi hanno impedito lo svolgimento dell’incontro”, sempre Europa Verde.

Ed infine: “Più volte Europa Verde di Forlì ha riproposto un progetto corposo e complesso per il ripristino dell’antico monastero con l’ipotesi di farne la sede dell’Archivio di Stato e degli archivi comunali e statali e anche del Tribunale, che potrebbe diventare addirittura un polo archivistico di livello romagnolo”.

“La situazione determinatasi in seguito impone di proseguire nel progetto che recuperebbe un importante monumento nel centro storico della città, offrendo anche un servizio di importanza strategica, utilizzando in modo intelligente i soldi della ricostruzione. I costi stimati si aggirerebbero intorno ai 25 milioni di euro per il recupero del bene, a partire dal chiostro, che potrebbe ospitare l’intero Archivio e dalla chiesa, che potrebbe diventare una sala di lettura”.

Conclude una nota dei Verdi: “Nel complesso che ha davvero dimensioni ragguardevoli potrebbero agevolmente trovare collocazione anche altre attività e funzioni, sul modello di Sant’Ivo alla Sapienza di Roma, capolavoro del Borromini, all’interno del quale sono collocate numerose funzioni, dall’archivio agli uffici del Senato, a un centro culturale e alla chiesa stessa. Nel magnifico cortile hanno luogo spettacoli teatrali e concerti. Europa Verde non dimentica il "contrordine compagni " di Sangiuliano che inizialmente invece di restaurare la Ripa voleva fare un grande concorso di architettura e apprezza questa giravolta ma chiede sommessamente di smetterla con una propaganda tanto ripetitiva da somigliare sempre più a quella martellante di una nota casa di divani di qualità”.