Reddito di cittadinanza, sospensione per oltre 3mila cittadini in provincia. "Dal governo una sciagurata battaglia ideologica"

"Il taglio del Reddito di Cittadinanza voluto dal governo Meloni in questa sciagurata battaglia ideologica condotta dalla destra contro i più deboli rischia di avere ripercussioni sociali enormi nei prossimi mesi". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti, che si interroga sul futuro dei 1.855 nuclei familiari della provincia di Forlì-Cesena, 3.013 persone complessivamente coinvolte, che a giugno hanno percepito un Reddito di cittadinanza con importo medio di 440 euro "grazie al quale, in tanti casi, hanno integrato uno stipendio da fame, insufficiente ad affrontare spese, bollette e affitto".

In Emilia-Romagna nel periodo tra gennaio e giugno 2023 i nuclei che hanno percepito almeno una mensilità del Reddito e della Pensione di Cittadinanza sono stati 38.478 con 69.402 persone coinvolte - prosegue Croatti -. Come può un paese civile abbandonare al proprio destino chi è in difficoltà senza sostenerlo e senza predisporre adeguate politiche sociali? Rinnoviamo l’appello affinché questa decisione sia rivista, non si abbandonino migliaia di famiglie e non si scarichi sugli sportelli sociali dei comuni il peso di una situazione che non avranno il personale e le risorse economiche per affrontare".

"La sospensione del reddito e della pensione di cittadinanza, comunicata brutalmente con un SMS, creerà infatti ripercussioni anche sugli enti locali della provincia di Forlì-Cesena, sempre più sotto pressione a causa delle conseguenze dell’alluvione e alle prese con problemi di bilancio - conclude l'esponente pentastellato -. Abolendo il Reddito di Cittadinanza il governo Meloni e le forze politiche di destra che la sostengono attuano una visione politica da legge della giungla in cui i più forti sopravvivono e i più deboli soccombono. Se non verrà affrontata questa situazione di fragilità sociale la rabbia potrebbe esplodere nel Paese molto presto".