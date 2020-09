Referendum 2020, la diretta dallo spoglio a Forlì e territorio

Si sono chiuse alle 15 di lunedì in tutt'Italia le urne per il referendum confermativo della legge costituzionale per il taglio dei parlamentari, oltre che per il rinnovo di diverse Regioni, tra cui - quelle più vicine - le Marche e la Toscana, e per la scelta dei sindaci in diversi comuni, tra cui quello di Faenza. Con la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio.

ORE 16.49 - Definitivo di Modigliana

Nel Comune di Modigliana hanno votato Sì 1.394 persone, pari al 75,07%, mentre per il No ci sono 463 votanti (24,93%)

ORE 16.47 Definitivo di Meldola

A Meldola con 9 sezioni elettorali si contano 2.894 voti per il sì, pari al 76,24 %% e 902 preferenze per il No, pari a 23,76%

ORE 16.44 - Definitivo di Galeata

Il sì vince, ma riscuote meno successo rispetto alla media, a Galeata. I voti per il sì sono ​541 (il 66,87 %), mentre per il No 268 voti (33,13%)

ORE 16.40 - Definitivo di Civitella di Romagna

Nel Comune di Civitella, dove c'erano 6 seggi per votare, il Sì vince con 1.041 voti (75,20 %), mentre il No si ferma a 362 voti (25.80%

ORE 16.38 - Definitivo di Castrocaro

Nel Comune di Castrocaro e Terra del Sole, dove c'erano 5 seggi per votare, il Sì vince con 1.672 voti (70,28 %), mentre il No si ferma a 707 voti (29,72 %)

ORE 16.34 - Nel Cesenate hanno votato anche 30 malati Covid

Il seggio a domicilio peri casi sospetti e accertati di Covid, nel territorio di Cesena e del suo comprensorio, ha permesso il voto di 30 persone in quarantena domiciliare. Altri voto sono stati espressi nei seggi speciali dell'ospedale.

ORE 16.28 - A Forlì circa metà delle sezioni scrutinate: vince il SI'

Nella città di Forlì con 52 sezioni scrutinate su 108 emerge, come in tutt'Italia, una netta prevalenza del sì. A Forlì città votano 'sì', per ora, il 68,78% dei votanti, contro il 31,22% dei no. A livello italiano, dato provvisorio (13.373 sezioni su 61.622), il 'Sì' è al 69.2% e il 'No' al 30,8%.

ORE 16.13 - In Italia vota il 54% degli aventi diritto

Se fosse stato un referendum in cui è previsto il quarum (non è previsto per i referendum confermativi di leggi costituzionali, ndr), il quorum sarebbe stato raggiunto. In Italia infatti ha votato circa il 54% degli aventi diritto. Molto diverso il tra le regioni: dove l'affluenza era "spinta" dalle elezioni regionali o da altri voti locali l'affluenza è stata molto alta. Si va dal 71,8% del Trentino Alto Adige al 34,7% della Sardegna. In Emilia Romagna l'affluenza si assesta al 55.8%. Nella provincia di Forlì-Cesena il voto per la scelta dei nuovi comitati di quartiere "spinge" l'affluenza a Cesena al 57,7%. A Verghereto, dove si sceglieva anche il sindaco, i votanti sono stati il 79,1% degli aventi diritto.

ORE 16.12 - A Bertinoro l'affluenza più alta nel territorio forlivese

Questi i dati di affluenza dei comuni del Forlivese: Bertinoro 55,55%; Castrocaro 48,96%; Civitella Di Romagna 52,58%; Dovadola 47,52%; Forli' 53,31%; Forlimpopoli 54,91%; Galeata 49,85%; Meldola 51,89%; Modigliana 53,70%; Portico 44,84%; Predappio 51,99%; Premilcuore 51,08%; Rocca San Casciano 51,57%; Santa Sofia 55,05%; Tredozio 59,68%

ORE 15.45 - Affluenza a Forlì al 53,3%

Si sono chiuse le urne nella città di Forlì. A Forlì, come in provincia più della metà degli elettori si sono presentati alle urne per votare. Nel nostro territorio provinciale si votava solo per il referendum, ad eccezione del comune di Verghereto che sceglieva anche il nuovo sindaco. A Forlì il dato definitivo di affluenza alle 15 di lunedì è del 53,3%, in linea con il 53,9% del dato provinciale (dato provvisorio). In Italia (dato provvisorio) ha votato il 54% degli aventi diritto.