Referendum Costituzionale, cosa c'è da sapere? Incontro a Bagnolo con Marco Di Maio

Martedì alle 18,30 al circolo Arci di Bagnolo a Forlì (via Cervese, 186), Italia Viva promuove un incontro informativo sul prossimo referendum costituzionale del 20-21 settembre, per la riduzione del numero dei parlamentari. A intervenire sarà il deputato Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera ed esperto di temi costituzionali. L'incontro si svolgerà all'aperto e l'invito è rivolto a tutti gli interessati.

