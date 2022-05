Referendum giustizia, i parlamentari della Lega manifestano davanti alla Camera: "Cortina di silenzio sui quesiti"

Parlamentari della Lega fuori dall’Aula della Camera per sollecitare l’attenzione sul referendum del 12 giugno prossimo. "L’appello è quello di andare a votare e di barrare con una croce le caselle del Sì dei cinque quesiti per una giustizia più giusta". "I quesiti riguardano temi che da decenni sono da riformare, - commenta il parlamentare Jacopo Morrone, presidente del Comitato per il Sì -. Eppure oggi che c’è la possibilità concreta di farlo sembra sia stata sollevata una cortina di silenzio per impedire agli italiani di farsene un’idea e di andare a votare in piena consapevolezza. In Italia si sprecano dibattiti su tutto tranne che sui quesiti del referendum, che, essendo di natura tecnica, dovrebbero essere spiegati in modo semplice e trasparente. Evidentemente c’è chi spinge perché tutto rimanga immutato e che si perpetuino certi aspetti ormai più che deteriorati del nostro sistema giustizia".