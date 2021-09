Referendum "No green pass", l'avvocato Francesco Minutillo raccoglie le firme: "Servono risposte concrete e democratiche"

E’ partita lunedì in tutta Italia la raccolta firme del Comitato "No green pass" che promuove l’abolizione dei Decreti istitutivi del green pass. E' possibile firmare anche a Forlì nello studio legale dell'avvocato Francesco Minutillo, che è pubblico ufficiale autenticatore delle sottoscrizioni. "I cittadini potranno accedere liberamente allo studio, ove è stata deputata un locale per la raccolta delle sottoscrizioni - afferma Minutillo -. L’ingresso è libero negli orari di ufficio e ovviamente essendo uno studio legale non occorre il green pass".

L'avvocato spiega nel dettaglio in cosa consiste la raccolta firme: "I quesiti sono quattro e sono tutti tesi ad abrogare le norme istitutive del green pass. In particolare si chiede di cancellare la legge 2021, numero 87, limitatamente all’articolo 9 ovvero quelllo riguardante le Certificazioni verdi Covid-19, il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, che regolamenta per l’esercizio in pseudo sicurezza di attività sociali ed economiche come i ristoranti, il decreto legge del 6 che impone il green pass nelle scuole e nelle università oltre che nei trasporti, ed infine l’ultimo del 10 settembre 2021, n. 122 sempre in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

“Sono convinto che nel giro di pochi giorni si raccoglieranno le 500.000 firme necessarie per mandare al voto gli italiani sul green pass - prosegue Minutillo -. Oramai il malcontento è palpabile e bisogna iniziare a dare risposte concrete e democratiche a chi non accetta di subire la presa in giro di disposizioni che non hanno senso alcuno e che tantomeno servono a contagiare l’epidemia del Covid 19. Penso ad esempio alle mascherine chirurgiche che stanno imponendo ai bambini e ragazzi a scuola per ore e ore tutti i giorni: una misura ridicola ed inutilmente afflittiva. Siamo di fronte ad una azione di discriminazione di massa avvallata da tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione: il referendum è oggi l’unica strada che rimane ai cittadini per opporsi a questa isteria collettiva del Covid".