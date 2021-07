Referendum sulla giustizia e per la riduzione della pressione fiscale: raccolta firme di Forza Italia

Prosegue l’impegno di Forza Italia per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia e per la riduzione della pressione fiscale. Militanti e attivisti saranno presenti venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Saffi "per incontrare le persone e illustrare le proposte del partito azzurro per una concreta ripartenza del Paese. Un altro weekend tra la gente, al fianco delle persone, per una vera politica attiva del territorio - spiegano gli azzurri -. Vogliamo far sentire forte e chiara la voce degli italiani".