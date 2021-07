Referendum sulla giustizia, ecco i banchetti di Forza Italia per la raccolta firme

Prosegue, in tante piazze dell’Emilia-Romagna, l’impegno di Forza Italia per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia

Prosegue, in tante piazze dell’Emilia-Romagna, l’impegno di Forza Italia per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Una battaglia importante per una riforma che il Paese chiede e invoca ormai da tempo: invitiamo i cittadini ad accorrere numerosi per sottoscrivere i quesiti referendari. I banchetti, allestiti dai tanti attivisti e volontari, nella mattinata di domani e di sabato, saranno occasione per illustrare anche le proposte di Forza Italia per un vero e autentico rilancio del Paese nel post pandemia, che passi prima di tutto da una riduzione delle tasse. Perché è solo riducendo la pressione fiscale che si potrà incentivare la ripartenza e promuovere i consumi.

I banchetti di FI saranno presenti venerdì 9 luglio a Forli, in piazza Saffi dalle 10 alle 12:30, mentre sabato 10 luglio saranno a Cesenatico, Lungomare Carducci dalle 10 alle 12:30.