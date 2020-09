Referendum, una "maratona" per il no: al Foro Boario un incontro organizzato dall'Anpi

La sezione Anpi di Forlì organizza, nell'ambito delle iniziative della campagna referendaria contro il taglio dei parlamentari, "MaratoNo", un incontro dove i cittadini racconteranno le loro ragioni contro la revisione costituzionale, che sarà sottoposta a referendum il 20 e il 21 settembre. L'incontro, che si terrà mercoledì dalle 18,30 al Foro Boario, in p.le Foro Boario 7, sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina facebook "Anpi Fc". Il 26 settembre dalle 10 alle 13 la sede in Via Albicini 25 ospiterà la giornata del tesseramento e per l'occasione sarà proposto "L'aperitivo resistente e antifascista". Entrambe le iniziative avverranno nel rispetto delle norme anticovid. Sono ripartite le aperture al pubblico, della sede provinciale nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

