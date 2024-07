Regionali, Buonguerrieri (Fdi): "De Pascale e Priolo usano le istituzioni per attaccare il governo, si dimettano"

“È un fatto gravissimo quello accaduto martedì in Regione per il quale chiediamo le immediate dimissioni di Priolo e De Pascale”. È quanto afferma la deputata Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia. “Non è accettabile che il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali, sfruttando la sua carica di sindaco e presidente di Upi e usando come leva l’alluvione, sia coprotagonista, assieme alla neo presidente Priolo, di una conferenza stampa in cui attacca il Governo".

Ancora Buonguerrieri: "Questo comportamento dimostra ancora una volta come il Pd usi le istituzioni per fare politica e propaganda elettorale contro gli avversari. Il minimo che possono fare Priolo e De Pascale è rimettere ogni mandato e fare campagna elettorale, tra un tortellino e un cappelletto, alla Festa dell’Unità, ambiente che si addice maggiormente alla loro propaganda politica”.