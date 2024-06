Regionali, il Movimento 5 stelle: "In tour nelle province per scrivere un nuovo futuro"

“Il Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna continua il suo tour nelle province in vista delle imminenti elezioni regionali del 2024. Dopo l'incontro a Modena venerdì scorso, la prossima tappa sarà a Reggio Emilia, venerdì 28 giugno, dalle ore 19:30 alle 22:00. I coordinatori regionali, Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, insieme alla consigliera regionale Silvia Piccinini e ai coordinatori provinciali guideranno l'incontro". Così in una nota i Coordinatori Regionali Sen. Marco Croatti e Lanzi Gabriele.

"Anche durante il periodo estivo il Movimento prosegue il suo impegno su tutto il territorio regionale per prepararsi al meglio alle prossime sfide elettorali. Una conferma della ferma determinazione nel voler condividere con i cittadini e i gruppi territoriali un programma che scriva un nuovo futuro per la nostra regione e che segni una decisa discontinuità rispetto al passato sull'ambiente, sulle politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, sul consumo di suolo e sul dissesto idrogeologico, sulla povertà, le disuguaglianze sociali e sulla questione autonomia differenziata.

A Forlì-Cesena, appuntamento giovedì 18 luglio. "Durante gli incontri, si discuterà anche delle recenti elezioni amministrative e dell'importanza dei gruppi territoriali nel sostenere e promuovere le iniziative del Movimento. L’obiettivo futuro primario è quello di incontrare e ascoltare la voce di quei cittadini, sempre più numerosi, che non votano e non si sentono politicamente rappresentati; cambiare le cose è possibile. Da mesi, insieme a tanti emiliano-romagnoli, stiamo costruendo una visione e una nuova storia politica per la nostra terra, l’obiettivo nei prossimi mesi è quello di renderla ancora più forte, condivisa e capace di affrontare le importanti sfide che attendono l’Emilia-Romagna”.