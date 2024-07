Regionali, Zattini (Ascom) commenta la candidatura di De Pascale: "E' positiva, serve un riequilibrio con l'Emilia"

"Riequilibrare il rapporto tra Romagna ed Emilia: questa dovrà essere una priorità per Michele De Pascale nel caso in cui diventi il prossimo presidente della Regione Emilia Romagna". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, valuta come "positiva per la Romagna" la notizia della candidatura alla presidenza della Regione dell'attuale sindaco di Ravenna, perché "mette un punto fermo, con la speranza che anche gli schieramenti avversari facciano lo stesso (al momento in campo c'è la candidata civica Elena Ugolini).

De Pascale è un romagnolo, e dunque per Ascom la sua candidatura "è una buona notizia per il nostro territorio, da troppo tempo subalterno all'Emilia". De Pascale, esponente del Partito Democratico, "ha fatto bene a Ravenna: questo un dato di fatto, al di là degli schieramenti ideologici - le parole di Zattini -. Dai tempi della presidenza di un altro romagnolo, Vasco Errani (nativo di Massa Lombarda), mancano gli equilibri tra Romagna ed Emilia. Quindi confidiamo che con De Pascale si torni, da questo punto di vista, all'antico: tutta la Romagna lo spera".

Detto questo, "prima si comincerà a parlare di programmi e cose concrete, meglio sarà per tutti". A proposito di concretezza, il direttore dell'associazione di categoria ribadisce "la centralità dell'aeroporto di Forlì, che siamo certi sarà al centro delle politiche della futura amministrazione regionale". Zattini non cita il Ridolfi a caso: "La Regione agevoli il percorso per portare ciascuno scalo emiliano romagnolo a raggiungere una sua specificità. Poi, a decidere, sarà il mercato".

Collegato all'aeroporto è logicamente il tema del turismo: "De Pascale ha un'esperienza amministrativa a Cervia e Ravenna, due città che hanno legato le loro fortune economiche al turismo: siamo sicuri che terrà in debita considerazione la Romagna quando, in caso di elezione, si tratterà di pianificare politiche di sviluppo turistico, distribuendo in maniera equa le risorse tra Romagna ed Emilia".