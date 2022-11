Ridurre del 40% le emissioni di gas serra: approvato il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, che ha come obiettivo quello di ridurre entro il 2030 almeno del 40% le emissioni di gas serra. Si tratta, commenta il consigliere comunale Andrea Costantini, di "un importante strumento di pianificazione volontario che il Comune di Forlì ha fortemente voluto al fine di dare un contributo in favore del clima e della crisi energetica,è necessario fornire un segnale forte e agire con azioni concrete".

"E' un atto di programmazione volontario molto ambizioso, all'altezza della nostra città - prosegue l'esponente della Lega -. Questo piano porterà vantaggi in tema di accesso a contributi e fondi di natura sia regionale che europea e questo è un vantaggio importante''.