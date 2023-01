Fratto: "Allegni rientra in un Pd incoerente a Bertinoro, speriamo riesca a renderlo meno vigliacco e più inclusivo"

La sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, con una lunga militanza nel Pd fino alla rottura nel 2017 contro la linea renziana, rientra nel partito per sostenere la candidatura di Elly Schlein. La sua elezione a Bertinoro, nel 2021, non è stata però liscia e indolore per il Pd, dato il lungo strascico di polemiche derivanti dal siluramento, da parte dello stesso Partito Democratico, del sindaco uscente al primo mandato Gabriele Fratto, che il Pd stesso pochi anni prima aveva portato anche all'incarico, non retribuito, di Presidente della Provincia, poi ricoperto per tre anni, dal 2018 al 2021.

E a commentare il ritorno di Allegni nel Pd è proprio Fratto: “Fa sempre piacere quando persone che hanno contributo a formare il Pd rientrano attivamente nella vita politica di questo partito che, probabilmente, sta vivendo in questi ultimi tempi la fase più difficile della propria esistenza a partire dalla sua fondazione, il 2007. Condivido quindi tale scelta anche se in questi anni ci ha portato su posizioni diverse ma mai nemici”.

E poi ricorda: “Quella di Gessica, un'amica a me subentrante nell'incarico di sindaco di Bertinoro, è stata una candidatura frutto di una sintesi tra forze politiche in cui il PD, purtroppo, non ha dimostrato la coerenza, la correttezza e il rispetto che si deve a chi, come me, pochi anni prima, aveva chiesto la disponibilità prima come Sindaco, poi come Presidente della Provincia. Cosa che, lo confesso, ha lasciato profonde ferite personali”. E conclude: “E' per questo che mi auguro davvero, come dice Gessica, che il Pd cambi e sappia essere meno vigliacco di fronte a certi scenari e più capace di essere inclusivo verso tutte e tutti coloro che, senza interessi e con profondi valori comunitari e di solidarietà, gli si avvicinino, chiunque dovesse vincere le Primarie".