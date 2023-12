Centrodestra per Forlì: "Rifiuti di Roma ancora una volta di Emilia-Romagna"

“Si sono sentiti ed alla fine i due esponenti del Pd hanno deciso: i rifiuti urbani indifferenziati nella capitale che non potranno essere conferiti all' impianto di Malagrotta messo fuori uso da un incendio, saranno smaltiti negli inceneritori dell'Emilia-Romagna, secondo modalità che verranno definite direttamente con le Società multiservizi interessate. Dunque, l'immondizia di Roma, potrà essere incenerita anche a Forlì. Senza che la nostra comunità sia stata consultata. Senza il nostro preventivo via libera. E noi diciamo che questa condotta più volte ripetuta tra esponenti regionali del Pd non può essere tollerata all'infinito”: è quanto dice in un comunicato Davide Minutillo, capogruppo comunale di Centrodestra per Forlì.

Minutillo chiede che “della vicenda sia informata formalmente e in ogni dettaglio anche la giunta Zattini e il Comune di Forlì e che lo stesso Bonaccini, situazione di emergenza a parte in cui si trova la Capitale sul piano dello smaltimento dei rifiuti, trovi il coraggio di motivare politicamente la sua reiterata disponibilità a sostenere ogni difficoltà di gestione dei suoi colleghi amministratori di centrosinistra o del Partito Democratico. La pazienza dei cittadini ha un limite e le incapacità più o meno giustificate di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica e i pubblici interessi non possono essere perdonate sempre e comunque per meri calcoli politici”.