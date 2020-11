Riforma dei quartieri, il gruppo consiliare di Fdi al fianco di Cintorino: "Pieno sostegno"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al fianco dell'assessore al Decentramento Andrea Cintorino per quanto concerne la riforma dei quartieri. Esordiscono il capogruppo Davide Minutillo ed i consiglieri comunali Marinella Portolani e Francesco Lasaponara: "Quando si è in presenza di novità è lecito avanzare dubbi e perplessità. Non lo è più se la diffidenza e il timore sono pretestuosi e figli di posizioni politiche preconcette che non accolgono iniziative diverse tese a modificare lo status quo. E’ quanto si sta verificando con la riforma dei quartieri, iniziativa seguita e coordinata dall’assessore Cintorino. Un lavoro che l’ha vista impegnata in un lungo percorso organizzativo fatto di molteplici riunioni e incontri volti a identificare il miglior riordino in termini di risorse, sedi e funzioni dei quartieri".

"Avanzare, quindi, critiche immotivate è non solo ingeneroso, ma anche sintomo di mancanza di idee e progettualità. Parlare di “affossamento del regolamento vigente” di “spazzare via la storia di Forlì in un colpo solo” di “sbattere le porte in faccia ai coordinatori di zona” è fare sterile polemica del tutto contraria allo spirito di collaborazione che, al contrario, sarebbe auspicabile sull’argomento - proseguono -. Ecco perché come gruppo FdI, ci sentiamo di dover dare pieno sostegno alla riforma dei quartieri proposta dall’assessore Cintorino, accusata di atteggiamento “rocambolesco frutto di una gestione arida, autoreferenziale e incurante della partecipazione civica”".

"Tutti sono d’accordo nell’identificare problemi organizzativi all’interno della struttura dei quartieri che non rispondono più alle esigenze di partecipazione dei cittadini - concludono -. Occorre un nuova mappa più dinamica ed efficace e la proposta avanzata dall’assessore Cintorino si muove in questa direzione, con la prospettiva di offrire ai coordinatori di zona ed ai comitati maggiori potenzialità e risorse. Come Gruppo consigliare FdI auspichiamo, quindi, che il progetto sia applicato in concreto nella certezza che i risultati saranno all’altezza delle aspettative della maggioranza in consiglio comunale".